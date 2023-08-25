На северном участке КАД перекроют движение

В связи с запланированными ремонтными работами на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге дорожники временно перекроют участок магистрали на севере города.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночь на субботу, 26 августа, на участке КАД между транспортными развязками на пересечении с Приморским шоссе и ЗСД со 2-го по 11-й километр будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта.

Время перекрытия: 01:00 — 01:30, 02:30 — 03:00, 04:00 — 04:30.

При этом в движение по внешнему кольцу будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам, пояснили в дорожном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 24 по 28 августа в Петербурге временно закроют из-за ремонта трамвайных путей участок Петроградской набережной.

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