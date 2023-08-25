К 2026 году на Кубани построят более 30 школ

В Краснодарском крае до конца 2025 года планируют построить не менее 31 школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В прошлом году мы передали учителям и школьникам 16 зданий, в этом вводим уже 19, из которых 9 распахнут свои двери в День знаний. Это современные и оснащенные всем необходимым для качественного образовательного процесса учреждения»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На совещании научно-педагогической общественности он сообщил, что в этом году в крае будет 780 тыс. школьников. По его словам, еще два года назад их было на четверть меньше. Вениамин Кондратьев отметил, что это серьезный вызов для всей системы образования.

Председатель ЗСК Кубани Юрий Бурлачко отметил не только количество, но и качество строящихся объектов. По его словам, если еще несколько лет назад два актовых и два спортивных зала в школе вызывали удивление, то теперь это стандарт для многих учреждений. На соцсферу в этом году выделили 168 млрд руб., в прошлом году бюджет составлял 100 млрд руб.

Глава Кубани подчеркнул необходимость не только в строительстве новых объектов, но и приведении к современному стандарту существующих. В 2023 году регион получил 2,5 млрд руб. на капремонт школ. Сейчас одновременно проводятся работы на 651 объекте, что составляет более половины от общего количества школ.

Татьяна Ручкина

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