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На Кубани в 2023 году на ремонт школ направят 2,5 млрд рублей

В текущем году на ремонт школ и других образовательных учреждений Кубани направят 2,5 млрд руб. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой

В общей сложности средства пойдут на ремонт 640 учреждений, из которых 270 находятся в Краснодаре.

«В местных бюджетах на эти цели денег хватает не всегда, нужна помощь региона.

С прошлого года участвуем и в федеральной программе по капремонтам. Сюда выносим самые крупные объекты, часто — с 2-летним циклом»,— говорится в сообщении.

На некоторых объектах работы уже ведутся. Так на территории школы №20 в Краснодаре идет строительство спорткомплекса и организация спортивных площадок, в школе №88 ведут ремонт пищеблока, а в школе №51 обновляют коридор первого этажа и реконструируют входную группу.

Анастасия Донскова

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