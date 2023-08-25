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В Ярославле выбрали лучший дорожный ограничитель в виде медведя

В мэрии Ярославля победителем в конкурсе арт-объектов «Символы истории и культуры Ярославля» стал боллард, который представляет собой медведей на четырех или двух лапах, раскрашенных в «зебру». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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Победитель конкурса, 31383

Победитель конкурса, 31383

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Победитель конкурса, 31383

Победитель конкурса, 31383

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

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Победитель конкурса, 31383

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Победитель конкурса, 31383

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия Ярославля объявила конкурс на создание дорожных ограничителей (боллардов) в образе медведя, которые могли бы использоваться и в качестве уличной скульптуры. Как сообщили в департаменте архитектуры, свои работы представили 4 автора.

«Сегодня в мэрии члены жюри обсудили результаты конкурса, разобрали каждый объект детально и выявили победителей. Первое место отдали участнику под номером 31383, второе место — 09031, третье место — 28723»,— рассказали в мэрии.

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Эскиз участника конкурса &quot;Символы истории и культуры Ярославля&quot; под номером 09031 (второе место)

Эскиз участника конкурса "Символы истории и культуры Ярославля" под номером 09031 (второе место)

Фото: мэрия Ярославля

Эскиз участника конкурса &quot;Символы истории и культуры Ярославля&quot; под номером 28723 (третье место)

Эскиз участника конкурса "Символы истории и культуры Ярославля" под номером 28723 (третье место)

Фото: мэрия Ярославля

Следующая фотография
1 / 2

Эскиз участника конкурса "Символы истории и культуры Ярославля" под номером 09031 (второе место)

Фото: мэрия Ярославля

Эскиз участника конкурса "Символы истории и культуры Ярославля" под номером 28723 (третье место)

Фото: мэрия Ярославля

В пояснениях к победившему проекту указывается, что светлые полосы на скульптурах создают оригинальный художественный ритм, переводя привычную плоскостную «зебру» в трехмерный объем.

«В темное время суток, выделенные белым фрагменты отражают свет фар проезжающих автомобилей, основная же масса фигур, имеющая цвет близкий к цвету дорожного покрытия, остается в тени. Тем самым объект обретает более загадочный образ»,— говорится в пояснениях.

Предложенные в рамках проекта фигуры медведей можно устанавливать в различных комбинациях во дворах домов, парках и скверах.

Алла Чижова

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