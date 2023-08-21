В Ярославле началось голосование за лучший дорожный ограничитель

В Ярославле департамент градостроительства мэрии объявил голосование в конкурсе «Символы истории и культуры Ярославля». Голосование проходит на странице департамента Вконтакте.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия Ярославля объявила конкурс на создание дорожных ограничителей (боллардов) в образе медведя, которые могли бы использоваться и в качестве уличной скульптуры. Как сообщили в департаменте архитектуры, свои работы представили 4 автора. Один из авторов в качестве дорожных ограничителей предложил использовать скульптуры играющих медвежат. «Такой вид ограничителей будет побуждать у водителей ассоциацию с играющими детьми, повышая их внимательность и осторожность при вождении»,— говорится в пояснениях к эскизу на странице департамента.

Второй боллард представляет собой медведей на четырех или двух лапах, раскрашенных в «зебру». «В темное время суток выделенные белым фрагменты отражают свет фар проезжающих автомобилей…, тем самым объект приобретает более загадочный образ»,— указано в пояснениях.

Эскиз третьего арт-объекта не является боллардом, а представляет собой абстрактную скульптуру медведя, выполненную из стальных лент. Она не предназначена для установки на дорогах и «призвана обогатить архитектурную среду и вдохновить жителей интерпретировать искусство».

Четвертая композиция предлагается для установки в конкретном месте — на Тверицкой набережной. Это избушка с бабушкой-медведем и медвежонком-внуком. Она также не выполняет функции болларда.

Лучшую работу выберет жюри, голосование не играет решающей роли и должно «помочь жюри определиться».

Антон Голицын