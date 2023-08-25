В Петербурге завершен ремонт Большой Пороховской улицы

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга завершен ремонт участка Большой Пороховской улицы. Работы велись на отрезке протяженностью 1,4 км от Большеохтинского до проспекта Энергетиков.

Как сообщили 25 августа в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, дорожники переустановили на объекте бортовой камень, обновили тротуары и проезжую часть общей площадью 58,6 тыс. кв. метров. Кроме того, заменено покрытие в зоне трамвайных путей.

В общей сложности, в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Петербурге будет отремонтировано 58 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 130 км, пояснили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге временно закроют из-за ремонта участок Петроградской набережной.

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