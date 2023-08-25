В 2024 году Петербург получит 550 новых автобусов

В следующем году пассажирский автопарк Петербурга пополнится 550 новыми автобусами. Об этом в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«К 320-летию Петербурга у нас в прошлом году 380 новых автобусов поступило в "Пассажиравтотранс", в этом году поступит 375 машин, а в следующем году практически 550, из которых сто электробусов»,— уточнил представитель Смольного.

Господин Поляков также отметил, последнее большое обновление транспортного парка в Петербурге было двадцать лет назад, когда город отмечал свое 300-летие.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный объявил конкурс на создание парка для электробусов на Ржевке за 11,5 млрд рублей.

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