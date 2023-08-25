В 2024 году Петербург получит 550 новых автобусов

В следующем году пассажирский автопарк Петербурга пополнится 550 новыми автобусами. Об этом в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«К 320-летию Петербурга у нас в прошлом году 380 новых автобусов поступило в "Пассажиравтотранс", в этом году поступит 375 машин, а в следующем году практически 550, из которых сто электробусов»,— уточнил представитель Смольного.
Господин Поляков также отметил, последнее большое обновление транспортного парка в Петербурге было двадцать лет назад, когда город отмечал свое 300-летие.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный объявил конкурс на создание парка для электробусов на Ржевке за 11,5 млрд рублей.