Первые кузова для Lada Largus привезли на автозавод в Ижевске

В столице Удмуртии на автозавод прибыли первые кузова автомобиля LADA Largus в рамках проекта переноса производства. Продукцию окрасят, после чего проведут тестирование оборудования и параметрирования технологических процессов. Об этом говорится в сообществе «На заводе Ижевск» во «ВКонтакте». Всего для этих целей в Тольятти выпустят более 30 кузовов с разными вариантами покрытия.

Отмечается, что в ближайшее время в Ижевск также доставят кузова для сварки и сборки.

Напомним, о начале производства электрической версии Lada Largus на площадях автозавода в Ижевске стало известно в 2022 году. Его планировалось запустить вместо перенесенной в Тольятти сборки Lada Vesta. В августе 2023 года сообщалось, что ижевский автозавод начнет выпускать автомобили семейства Lada Largus. Проект переноса с площадки «АвтоВАЗа» в Тольятти компания рассчитывает завершить в 2024 году.