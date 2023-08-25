Предварительно доходы бюджета Петербурга в 2024 году составят 1,17 трлн рублей

Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2024 год вырастут на 7% по сравнению с 2023 годом и составят 1,17 трлн рублей. Об этом 25 августа рассказала глава комитета финансов Светлана Енилина в ходе «нулевых чтений» проекта городского бюджета на ближайшие три года в Законодательном собрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По оценке Комитета финансов Санкт-Петербурга, доход города в 2023 году составит 1 093,2 млрд рублей, что на 4,3% больше, чем прописано в законе о бюджете на текущей год. Собственные доходы города в текущем году составят 1 054,9 млрд руб. За семь месяцев 2023 года в городской бюджет поступило 64,7% от запланированного дохода — 678,2 млрд руб.

В 2024 году, по планам комитета, доходы возрастут до 1 169,8 млрд руб. (+7% к текущему году). По прогнозам Комфина, доходы города будут расти и в 2025, и в 2026 году.

Бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов городской парламент принял в конце прошлого года. Согласно документу, доход бюджета Петербурга на текущий год составит 1,049 трлн рублей, расход — 1,195 трлн, дефицит — 146 млрд.

Сократить разрыв между доходами и расходами Смольный планирует уже в 2024 году. Согласно закону, доходы в 2024 году должны составить 1,137 трлн рублей, расходы — 1,176 трлн, дефицит — 39 млрд.

Налоговые доходы бюджета за семь месяцев 2023 года составят 604,4 млрд рублей, что на 90% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, по предложению Александра Беглова, резервный фонд города в 2022 году был увеличен с 27,5 до 42,5 млрд рублей; в 2023 году — до 50 млрд. Средства из фонда идут в том числе на помощь участникам СВО и на восстановление города-побратима Мариуполя.

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