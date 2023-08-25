В тюменской деревне Русаково спустя два месяца отменят карантин по бешенству

В деревне Русаково (Омутинский район) Тюменской области с 27 августа отменят карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре регионального правительства.

Карантин на территории деревни был объявлен 28 июня. В поселении запрещалось проведение различных мероприятий с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз и отлов для ввоза в зоопарки.

Напомним, с 28 июля карантин по бешенству объявили в деревне Кашевская (Омутинский район), с 22 августа — в селе Ворогушино (Тобольский район). С 21 июня в селе Ильинка (Казанский район) карантин введен во второй раз за лето.

Полина Хабарова

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