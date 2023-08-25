Razer представил геймпад Kishi V2 Pro для смартфонов

Компания Razer, которая специализируется на выпуске электроники для геймеров, представила Kishi V2 Pro — обновленный геймпад для смартфонов.

Новинка представляет собой модернизированный вариант геймпада от консоли Razer Edge. Новый контроллер получил 3,5-мм аудиоразъем и поддержку тактильной обратной связи. Аксессуар имеет физические стики, курки и клавиши аналогично геймпадам от игровых приставок.

Razer Kishi V2 Pro поддерживает смартфоны на Android и iOS, а специальная версия Xbox Edition оснащена дополнительной кнопкой для доступа к играм из фирменного каталога Xbox. Геймпад поддерживает как установленные на смартфон игры, так и игры из облачного сервиса Razer Nexus 3.0. Стоимость контроллера составит $130, а исполнение Xbox Edition оценено в $150.