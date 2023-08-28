Оставить наследие

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как укладки эпохи Возрождения проживают свой пик в XXI веке.

Наряду с ультрасовременными короткими стрижками и небрежными, «только что проснулась» укладками на лидерство внезапно претендует стиль ренессанс. Интересно, что популярен он как среди звезд, так и на подиумах и в соцсетях, где по хэштегом #renaissancehair собрано уже более 5 млрд просмотров. Мощным двигателем этого тренда стала Бейонсе, которая прямо сейчас дает концерты в рамках своего мирового турне Renaissance World Tour, ставшего первым после пятилетнего перерыва.

К образам певицы приложили руки такие известные дизайнерские бренды, как Loewe, Mugler, Balmain, Coperni, Courreges, Alexander McQueen и David Koma. Практически на каждом выступлении ее длинные волосы были завиты в мелкие локоны с эффектом распущенных косичек — прямо как с картин Боттичелли, Тициана или Гирландайо.

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Однако тренд на распущенные волосы не единственный: гораздо чаще в прическах современной эпохи Возрождения волосы собраны в сложные укладки с элементами пучков, кос и жгутов, обязательно украшенные сеточками, шнурами и лентами. Этой эпохой вдохновлялись и дизайнеры на показах осень-зима 2023–2024, например Dior и Elie Saab. Стилисты создали для моделей гладкие прически на основе кос и жгутов, вплетенных в низкие пучки. Особенно примечательны были бархатные и шелковые накидки на голову на моделях Elie Saab. Наконец, буквально на днях дом Ferragamo представил рекламную кампанию под названием New Renaissance, отдавая дань Флоренции и ее богатым традициям мастерства ремесленников.

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Дарья Богомолова