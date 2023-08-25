ВсеИнструменты.ру активно нанимали персонал в Краснодаре в 2023 году

За полгода в компанию пришли более 5000 новых сотрудников.

Фото: пресс-служба ООО «ВсеИнструменты.ру»

Активный найм связан с открытием новых торговых точек и складских объектов. Больше всего новых сотрудников подбирали на позиции комплектовщиков и сборщиков на склады, менеджеров пунктов выдачи заказов, логистов, грузчиков. Также активно компания нанимала менеджеров по работе с клиентами, категорийных менеджеров, сотрудников бэк-офиса.

«Сейчас нам особенно нужны молодые управленцы. Компания старается развивать их внутри, но стремительные темпы роста бизнеса (+50% год к году) не всегда позволяют закрыть эти вакансии только внутренним кадровым резервом. С начала года на руководящие позиции разного уровня к нам пришли более 30 кандидатов с рынка, но мы находимся в постоянном поиске квалифицированных специалистов и управленцев, – рассказывает Олеся Субботина, руководитель отдела подбора товародвижения ВсеИнструменты.ру».

В компании каждый специалист может быть и своего рода предпринимателем в своем направлении деятельности - предлагать новые идеи, проекты и брать их в реализацию.

С начала 2023 года во ВсеИнструменты.ру пришли более 150 IT-специалистов. В последнее время отмечается тренд на «омоложение» кандидатов из IT-сферы и компания подстраивается под этот тренд.

«Закрывать вакансии нам существенно помогает реферальная программа – сейчас каждый шестой сотрудник приходит в компанию по рекомендации знакомого, а в отдельных направлениях и каждый третий. Это говорит о том, что ребятам нравится наша компания, культура, задачи, многие готовы рекомендовать нас в качестве работодателя своим друзьям, – добавляет Олеся».

ВсеИнструменты.ру — онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Компания основана в 2006 году. Является ведущим DIY интернет-магазином по количеству онлайн-заказов (согласно Data Insight). Входит в ТОП-3 DIY магазинов по версии Инфолайн. В настоящее время ежемесячный трафик сайта ВсеИнструменты.ру превышает 30 млн посещений. Ассортимент насчитывает более 1 млн. единиц товаров, доступных для продажи, 6000 поставщиков и более 13 000 брендов. Самая широкая DIY-сеть страны – более 700 пунктов выдачи заказов в 279 городах России. Компания входит в топ-25 лучших работодателей России в категории крупнейших компаний по версии hh.ru.

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