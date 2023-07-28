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ВсеИнструменты.ру: в Краснодаре вырос спрос на крепёж и ручной инструмент

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру проанализировал спрос на товары на сайте в первом полугодии 2023 года и сравнил эти цифры с аналогичным периодом прошлого года

Фото: пресс-служба ООО «ВсеИнструменты.ру»

За первое полугодие 2023 года по России зафиксирован значительный рост продаж складского оборудования (+100%), строительного оборудования (+98%), строительных материалов (+96%), товаров для спорта и кемпинга (+87%), а также сантехники (+82%), крепежа (+75%) и продукции категории электрика и свет (+73%).

Кроме этого, по стране увеличились продажи автогаражного оборудования (+66%), ручного инструмента (+63%), спецодежды и СИЗ (+62%), клинингового оборудования (+45%), инструментов (+40%), климатического оборудования (+35%), силовой техники (+32%), станков (+29%) и товаров для сада (+25%).

В Краснодаре наибольший рост спроса зафиксирован на складское оборудование (+134%), строительные материалы (+128%), строительное оборудование (+107%), крепёж (+101%), спорт и кэмпинг (+86%), электрику и свет (+86%), сантехнику (+83%), ручной инструмент (+81%), спецодежду и СИЗ (+76%), автогаражное оборудование (+61%) и климатического оборудование (+46%).

«Повышенный спрос на товары данных категорий как в целом по России, так и в отдельных регионах можно объяснить четырьмя основными причинами. Во-первых, влияет климатический фактор и погодные условия. Первая половина лета в 2023 году выдалась холодной, поэтому спрос на приборы и системы для отопления заметно выше, чем годом ранее. Во-вторых, в России с каждым годом растёт популярность внутреннего туризма, отдыха вдали от цивилизации и путешествий по стране. Россияне не уезжают за границу, а закупают товары для стройки и облагораживания своих дач, а также для туризма и кемпинга. В-третьих, спрос на автогаражное оборудование, которое заняло первое место в первом полугодии 2023 году по России, можно объяснить тем, что россияне реже покупают новые автомобили, чаще приобретают б/у транспорт либо стараются как можно дольше чинить имеющуюся машину. И, наконец, причиной, которая влияет на рост спроса на все категории товаров, является то, что в текущем году у нашей компании значительно увеличилось количество прямых контрактов с поставщиками и заводами. Это позволило значительно расширить ассортимент в категориях и дать справедливые цены на многие товары», — комментирует новость Иван Куприянов, директор по закупкам ВсеИнструменты.ру.

ВсеИнструменты.ру — онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Компания основана в 2006 году. Является ведущим DIY интернет-магазином по количеству онлайн-заказов (согласно Data Insight). Входит в ТОП-3 DIY магазинов по версии Инфолайн. В настоящее время ежемесячный трафик сайта ВсеИнструменты.ру превышает 30 млн посещений. Ассортимент насчитывает более 1 млн единиц товаров, доступных для продажи, 6 000 поставщиков и более 13 000 брендов. Самая широкая DIY-сеть страны — более 750 пунктов выдачи заказов в 279 городах России. Компания входит в топ-25 лучших работодателей России в категории крупнейших компаний по версии hh.ru.

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https://www.vseinstrumenti.ru/, ООО «ВсеИнструменты.ру»109451, Россия, Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3, ОГРН 1117746646269

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