В руководстве Саратовского завода АИТ отвергли обвинение в срыве аудита

Аудиторская компания, которая проверяет финансы саратовского завода автономных источников тока (ЗАИТ), не запрашивала документов у руководства предприятия. Об этом «Ъ» сообщил генеральный директор компании Станислав Егоров. Менеджер добавил, что запросов от специалистов не поступало «несмотря на неоднократные предложения» со стороны предприятия.

В руководстве компании также сообщили, что аудиторы не оформили предусмотренные законодательством документы. О каких именно бумагах идет речь, господин Егоров не уточнил.

Ранее «Ъ» сообщал об обращении в прокуратуру владельца 50 % доли завода Валентины Бондыревой. В письме надзорному ведомству госпожа Бондырева сообщала, что гендиректор предприятия якобы затягивает ревизию финансов, уклоняясь от предоставления аудиторам документации.

Второй половиной предприятия владеет ООО «ТМХ-энергетические решения», входящее ГК «Трансмашхолдинг».

Никита Маркелов

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