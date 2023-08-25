В Усть-Лабинске будут судить мотоциклиста, сбившего подростка у озера Копытце

Усть-Лабинский межрайонный следственный отдел СКР завершил расследование уголовного дела в отношении мотоциклиста, сбившего 13-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарском краю.

Вечером 25 июня 59-летний мужчина двигался на мотоцикле «Ява» по велопешеходной дорожке в парковой зоне Усть-Лабинска вблизи озера Копытце. Он наехал на 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Он был объявлен в розыск. Очевидцы вызвали мальчику медиков, которые его госпитализировали. В результате столкновения с мотоциклом ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

На мотоциклиста завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места ДТП (п.«б» ч.2 ст.264 УК РФ). На допросе мужчина полностью признал вину. На период следствия его заключили под стражу. Мотоцикл был изъят и приобщен к уголовному делу как вещественное доказательство. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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