Жителя Краснодара приговорили к шести годам за попытку поджога военкомата

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Краснодара Олега Важдаева виновным в попытке поджечь военкомат. Ему назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, мужчина 24 сентября 2022 года пришел к зданию военного комиссариата Краснодара и бросил в окно самодельные зажигательные устройства. Здание не загорелось, однако в отношении Олега Важдаева возбудили уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону