Авиасообщение России и Мьянмы восстановят в сентябре после 30 лет перерыва

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай—Новосибирск—Мандалай. Первый полет авиакомпания совершит 5 сентября.

Как уточнили в Росавиации, полеты по маршруту Мандалай—Новосибирск—Мандалай будут выполняться на самолете А319 два раза в неделю. Самолет А319 способен перевозить от 124 до 156 пассажиров.

«Прямое регулярное авиасообщение с Мьянмой восстанавливается после тридцатилетнего перерыва. До 1993 года авиакомпания "Аэрофлот" выполняла полеты в Янгон (Рангун) с 1962 года»,— отметили в ведомстве.

В феврале в Москве состоялись консультации авиационных властей России и Мьянмы. На них, в частности, обсуждался проект нового межправсоглашения о воздушном сообщении и были согласованы коммерческие права назначенных авиакомпаний. В июле Мьянма открыла для российских туристов и бизнесменов безвизовый въезд. Без визы можно оставаться в Мьянме в течение 30 дней.

О том, станет ли Мьянма популярной у путешественников из России, – в материале «Ъ FM» «В Мандалай без лишних виз».

Милена Костерева