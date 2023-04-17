«ДОМ.РФ» не нашел желающих застраивать участок в 32,5 га под Ярославлем

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в районе деревни Губцево в Ярославском районе признан несостоявшимся. Информация об этом размещена на портале ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок у деревни Губцево

Фото: ДОМ.РФ Участок у деревни Губцево

Фото: ДОМ.РФ

Земли, включающие в себя 48 участков, находятся в федеральной собственности. Аукцион проводило АО «ДОМ.РФ». Застройщик мог построить на участке жилье площадью не менее 182 тыс. кв.м. Начальная цена аукциона составляла 10,7 млн руб. Торги должны были состоятся 14 апреля.

«На дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не поступили»,— указано в протоколе торгов.

Земля находится поблизости от главного полигона ТКО Ярославской области «Скоково». Попытку застроить территорию на соседнем участке ранее предпринимал застройщик «Руф Стайл Констракшн», который реализовывал проект «Новый Ярославль», но обанкротился.

Антон Голицын