Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, чем запомнится прошедшая в столице автомобильная выставка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Нестерцев Фото: Сергей Нестерцев

В Москве, в «Экспоцентре» завершил свою работу MIMS, некогда крупнейшая автомобильная выставка страны. Когда-то для Moscow International Motor Show заграничные автопроизводители даже берегли свои мировые премьеры. Впрочем, время было совсем иное.

Если помните, еще лет десять назад Россия всерьез рассматривалась как претендент на звание «автомобильного рынка №1 в Европе» и должна была по продажам вот-вот обойти Германию.

Да и сегодняшний смотр достижений даже своим названием не претендует на что-то глобальное: «Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля».

Про «международную» не преувеличение: на огромных площадях (чтобы даже просто обойти всю выставку, потребовалось бы два-три часа) больше всего были заметны экспоненты из Китая. Часть из них даже спали, сидя на стульях, сказывалась разница во времени. Много было товаров из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана и Белоруссии.

Помимо щеток стеклоочистителей, подкатных домкратов, аккумуляторов и колесных дисков, заметно было большое предложение автозапчастей разной степени оригинальности. Практически все СМИ обошли фотографии китайских барышень, которые не являлись участниками выставки, но стояли на ее территории с написанными от руки плакатами, предлагавшими запчасти для двигателей Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi и далее по списку.

Но удивляться тут нечему — что-то подобное рекламировали совсем не кустарными способами и на стендах выставки. Например, компания Juncheng предлагала капоты, крылья и двери к таким популярным у нас автомобилям, как Renault Duster и Lada Largus.

Новые автомобили были представлены на выставке в основном продукцией компании «Автотор». Впрочем, я, например, заметил на одном из стендов новенькую BMW X7. Конечно же, это был не стенд баварского концерна. Наш предприниматель обещал пригнать такую же машину за без малого 16 млн руб.