«Самый большой интерес вызвала продукция под брендом BAIC»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие модели на выставке MIMS Automobility Moscow 2023 представил холдинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

На пресс-конференции автомобильного холдинга «Автотор», проходившей 21 августа в рамках выставки MIMS Automobility Moscow 2023, кто-то из коллег пошутил, что завод снова приступил к выпуску модели X3. Только если 12 лет назад речь шла о кроссовере BMW X3, то теперь тоже о кроссовере, но китайской марки Kaiyi X3.

Компания «Автотор» была основана в 1994 году в Калининграде и первой в России начала выпуск автомобилей иностранных брендов. За четверть века на площадке завода собирали BMW, Cadillac, Hyundai, Kia и другие марки.

Сегодня их список полностью обновился, собственно, с новой номенклатурой продукции холдинг и знакомит на автомобильной выставке, которая продлится до 24 августа.

Помимо кроссовера Kaiyi X3, это, например, его более совершенная версия Kaiyi X3 Pro, на которую устанавливается турбированный мотор, развивающий 147 л.с. Коробка — бесступенчатый вариатор.

Новый для нашего рынка китайский бренд SWM был представлен сразу тремя моделями: среднеразмерными кроссоверами G01 и G01F, а также кроссовером внушительных размеров G05 Pro, в одной из версий которого предусмотрен даже третий ряд сидений, так что он может взять на борт сразу семь пассажиров.

Но, пожалуй, самый большой интерес у публики вызвала калининградская продукция под брендом BAIC. На стенде можно было познакомиться с рамным внедорожником BJ40. Эту модель сразу окрестили «китайским Wrangler», настолько его конструкция и внешность повторяют приемы знаменитой продукции марки Jeep.

Автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 218 л.с. Привод полный, в трансмиссии есть понижающий ряд.

Конечно же, автомобильная часть выставки не ограничивается только продукцией «Автотора». Если соберетесь, то готовьтесь увидеть китайские Zeekr 001, MG Mulan, IM-LS7, иранский Khodro Tara, а также другую вчерашнюю экзотику, которая теперь вроде как совсем уже не экзотика.