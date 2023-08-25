В Джакарте продолжаются проблемы из-за одного из худших в мире качества воздуха

Сегодня, 25 августа, качество воздуха в Джакарте в очередной раз ухудшилось. По оценке сервиса IQAir, концентрация в воздухе твердых частиц в 19 раз превышает уровень, который Всемирная организация здравоохранения считает нормальным для здоровья человека.

В последние дни Джакарта регулярно оказывается на первом месте среди городов с худшим качеством воздуха по версии IQAir. Качество воздуха в городе остается плохим не первый год. В этом году ситуация усугубляется долгим отсутствием дождей. Негативную реакцию жителей города, в том числе в соцсетях, вызвало заявление сотрудника Министерства окружающей среды и лесного хозяйства о том, что самый быстрый способ решить эту проблему — помолиться о дожде.

Несколько дней назад власти Индонезии отправили госслужащих на удаленку на два месяца из-за смога. Для смягчения воздействия смога в Джакарте регулярно опрыскивают улицы водой, а жителей призывают носить маски при выходе на улицу. Кроме того, власти уже приостановили деятельность нескольких компаний с высокими выбросами в атмосферу, а также собираются штрафовать владельцев транспортных средств, выбросы которых превышают стандарты. Рассматривается также возможность введения дополнительного налога на выбросы.

Яна Рождественская