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Коммерсантъ FM
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Госслужащих индонезийской столицы отправили на удаленку из-за смога

Власти Индонезии приняли решение об отправке госслужащих столицы на удаленку на два месяца из-за сильного смога. Ожидается, что снижение загруженности дорог Джакарты позволит несколько очистить воздух, загрязнение которого, как сообщило Bloomberg, не только приводит к миллиардным потерям для экономики страны, но и к смерти тысяч ее жителей ежегодно.

По данным агентства, половина госслужащих в Джакарте начала работать удаленно с сегодняшнего дня, а с сентября их доля составит 75% от всех госслужащих столицы. Распоряжение не касается только работников экстренных служб, а также больниц и общественного транспорта. По указанию исполняющего обязанности губернатора Джакарты режим удаленной работы продлится до 21 октября. При этом власти города требуют, чтобы госслужащие не покидали свои дома без острой необходимости и будут проверять соблюдение этого требования.

Уровень загрязнения воздуха в Джакарте нередко превышает допустимые показатели и достигает опасного для здоровья. В последние дни город с населением более 10 млн человек оказывался, по данным сервиса IQAir, лидером по загрязнению воздуха в мире. По оценкам Министерства туризма и креативной экономики, экономические потери страны от смога составляют $1,4 млрд. А по данным исследования группы ученых из Индонезии, Сингапура и США, смог уносит жизни не менее 10 тыс. индонезийцев ежегодно.

Сложная ситуация усугубилась затянувшимся в этом году периодом отсутствия дождей, что позволило загрязняющим веществам накопиться в воздухе. Как отмечают индонезийские издания, постоянный кашель президента Индонезии Джоко Видодо в последние недели тоже, вероятно, объясняется смогом. Есть опасения, что ситуация со смогом может создать неприятный фон для саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который должен пройти в Джакарте 5–7 сентября.

Алена Миклашевская

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