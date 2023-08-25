Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие варианты на первичном рынке недвижимости приобретали покупатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За шесть месяцев 2023-го в сегменте первичной недвижимости бизнес-класса было реализовано на 1,5 тыс. квартир больше, чем год назад. Почти на 80% этот прирост оказался обеспечен лотами, стоимость которых не превышает показатель в 20 млн руб. В то же время продажи высокобюджетных новостроек остались практически на прежнем уровне.

Специалисты портала Urbanus.ru выяснили, что каждый четвертый клиент первичного рынка в рамках обозначенной категории отдавал предпочтение таким районам, как Даниловский, Покровское-Стрешнево и Очаково-Матвеевское.

Бизнес-класс — единственный прогрессирующий сегмент жилищного рынка по итогам первой половины сезона. Правда, развивается он во многом за счет проектов с наиболее доступным предложением, отмечают эксперты. Заметно активизировались клиенты с небольшими бюджетами, что привело к более чем трехкратному увеличению количества сделок с участием квартир стоимостью до 10 млн руб.

Их доля в общей структуре спроса подросла с 2% до 5%. Усилился интерес и к объектам стоимостью от 10 до 15 млн руб.

По количеству проданных лотов бизнес-класса с бюджетом до 20 млн руб. лидирует район Очаково-Матвеевское. Его доля — чуть больше 9% от общего объема выборки. Второе место у Даниловского района, у него около 8%. На третьем месте Покровское-Стрешнево с 7,5%.

В других ценовых категориях приток покупательской аудитории выражен значительно ниже или практически отсутствует, отмечают эксперты. Стоимость лишь одной из 40 реализованных квартир бизнес-класса превышала отметку в 50 млн руб.