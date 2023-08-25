Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двойная победа новокуйбышевских нефтепереработчиков

На базе Новокуйбышевского НПЗ прошел VI Корпоративный чемпионат по компетенциям «Лаборант химического анализа» и «Охрана труда»

Качество выпускаемой продукции и соблюдение правил промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды для крупных промышленных предприятий являются приоритетными в работе. И очень важно, чтобы за эту сферу производственной деятельности отвечали настоящие профессионалы.

В шестой раз Новокуйбышевский НПЗ принимал представителей дочерних обществ «Роснефти», соревновавшихся в корпоративном чемпионате в компетенциях «Лаборант химического анализа» и «Охрана труда». В них приняли участие более 100 работников из 39 дочерних обществ компании. Это самое большое количество участников за всю историю соревнований.

Корпоративный чемпионат — ежегодное мероприятие, которое направлено на развитие профессиональных компетенций, повышение престижа рабочих профессий и эффективности системы их подготовки.

От труда заводских лаборантов во многом зависит качество технологических процессов и готовой продукции предприятий, а специалисты по охране труда обеспечивают безопасность работников и защиту их здоровья. Эти направления ключевые в нефтегазовой отрасли, оттого подобные чемпионаты весьма престижны, и победы в них — не только личный успех участников, но и их наставников, и всего коллектива, который растит сильные ­кадры.

Особой гордостью для НК НПЗ стала победа его работниц. В обеих номинациях первые места заняли новокуйбышевские заводчанки — Елизавета Афанасьева и Светлана Чинякина.

— В компании «Роснефть» всегда уделяют особое внимание подготовке кадров, повышению их квалификации и ценят их вклад в деятельность предприятий, — отметил на торжественном закрытии зам. министра промышленности и торговли Самарской области Александр Никулин.

— Я хотел бы пожелать победителям корпоративного чемпионата, чтобы коллеги равнялись на вас, вы достигали поставленных перед собой высот, обязательно стали руководителями своих подразделений, чтобы расти и развиваться, — поздравил лидеров генеральный директор АО «НК НПЗ» Сергей Голицаев.

Для Светланы Чинякиной, дебютантки соревнований, стать первой в условиях жесткой конкуренции и строгих экспертных оценок — двойная победа. Светлана — ведущий специалист по промышленной безопасности Управления промышленной безопасности и охраны труда АО «НК НПЗ». Она выпускница СамГТУ, а пять лет назад там же прошла переподготовку по программе «Техносферная безопасность».

Но главным слагаемым ее успеха стал производственный опыт. Он и помог прекрасно справиться со сложными конкурсными заданиями. В этой компетенции участники провели анализ комплекса мероприятий по промышленной безопасности с составлением программы обучения, проверкой средств индивидуальной защиты, оказанием первой помощи, проведением специальной оценки условий труда.

— Обеспечение безопасных условий труда — для нашего предприятия и для меня лично, как специалиста в этой области, — главная задача. Самым сложным было задание по знаниям локальных нормативных документов. В последнее время многие актуализировались, и нужно быть в курсе всех новшеств. Сам чемпионат для меня — еще один шаг в развитии профессиональных навыков, — рассказывает Светлана Чинякина.

Елизавета Афанасьева, старший лаборант химического анализа ИЛ-ЦЗЛ АО «НК НПЗ», стала победителем чемпионата уже во второй раз. В ее случае постоянство — признак высочайшего мастерства. Будучи признанной лучшим лаборантом «Роснефти» в прошлом году, Елизавета защищала честь нефтяной компании и родного завода на международных соревнованиях, где конкуренцию составляли представители крупнейших российских и зарубежных корпораций в разных областях промышленности и науки. Новокуйбышевская заводчанка стала бронзовым призером!

Ее лестница к успеху начиналась тоже с обучения в Самарском политехе, где девушка окончила два факультета: химико-технологический и машиностроения, металлургии и транспорта. На завод Елизавета пришла всего четыре года назад, но благодаря школе молодых специалистов НК НПЗ и опыту старших коллег она выросла по-настоящему высококлассным про­фессионалом.

Елизавета выполняла задания по нескольким модулям, проводила спектр анализов на оптических приборах, решала нестандартные химические задачи, демонстрируя знания не только нефтехимии, но и в физике, математике. Участница блистала и в умении работать внимательно, четко и быстро. На выполнение четырех заданий, в том числе на приготовление растворов, давалось всего четыре часа!

— Победить помогли упорная работа и немного удачи. Теперь предстоит двигаться вперед, — настроена на будущие победы заводчанка.

Победители корпоративного чемпионата представят НК «Роснефть» на Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «Хайтек».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...