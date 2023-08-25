Двойная победа новокуйбышевских нефтепереработчиков

Качество выпускаемой продукции и соблюдение правил промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды для крупных промышленных предприятий являются приоритетными в работе. И очень важно, чтобы за эту сферу производственной деятельности отвечали настоящие профессионалы.



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В шестой раз Новокуйбышевский НПЗ принимал представителей дочерних обществ «Роснефти», соревновавшихся в корпоративном чемпионате в компетенциях «Лаборант химического анализа» и «Охрана труда». В них приняли участие более 100 работников из 39 дочерних обществ компании. Это самое большое количество участников за всю историю соревнований.

Корпоративный чемпионат — ежегодное мероприятие, которое направлено на развитие профессиональных компетенций, повышение престижа рабочих профессий и эффективности системы их подготовки.

От труда заводских лаборантов во многом зависит качество технологических процессов и готовой продукции предприятий, а специалисты по охране труда обеспечивают безопасность работников и защиту их здоровья. Эти направления ключевые в нефтегазовой отрасли, оттого подобные чемпионаты весьма престижны, и победы в них — не только личный успех участников, но и их наставников, и всего коллектива, который растит сильные ­кадры.

Особой гордостью для НК НПЗ стала победа его работниц. В обеих номинациях первые места заняли новокуйбышевские заводчанки — Елизавета Афанасьева и Светлана Чинякина.

— В компании «Роснефть» всегда уделяют особое внимание подготовке кадров, повышению их квалификации и ценят их вклад в деятельность предприятий, — отметил на торжественном закрытии зам. министра промышленности и торговли Самарской области Александр Никулин.

— Я хотел бы пожелать победителям корпоративного чемпионата, чтобы коллеги равнялись на вас, вы достигали поставленных перед собой высот, обязательно стали руководителями своих подразделений, чтобы расти и развиваться, — поздравил лидеров генеральный директор АО «НК НПЗ» Сергей Голицаев.

Для Светланы Чинякиной, дебютантки соревнований, стать первой в условиях жесткой конкуренции и строгих экспертных оценок — двойная победа. Светлана — ведущий специалист по промышленной безопасности Управления промышленной безопасности и охраны труда АО «НК НПЗ». Она выпускница СамГТУ, а пять лет назад там же прошла переподготовку по программе «Техносферная безопасность».

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Но главным слагаемым ее успеха стал производственный опыт. Он и помог прекрасно справиться со сложными конкурсными заданиями. В этой компетенции участники провели анализ комплекса мероприятий по промышленной безопасности с составлением программы обучения, проверкой средств индивидуальной защиты, оказанием первой помощи, проведением специальной оценки условий труда.

— Обеспечение безопасных условий труда — для нашего предприятия и для меня лично, как специалиста в этой области, — главная задача. Самым сложным было задание по знаниям локальных нормативных документов. В последнее время многие актуализировались, и нужно быть в курсе всех новшеств. Сам чемпионат для меня — еще один шаг в развитии профессиональных навыков, — рассказывает Светлана Чинякина.

Елизавета Афанасьева, старший лаборант химического анализа ИЛ-ЦЗЛ АО «НК НПЗ», стала победителем чемпионата уже во второй раз. В ее случае постоянство — признак высочайшего мастерства. Будучи признанной лучшим лаборантом «Роснефти» в прошлом году, Елизавета защищала честь нефтяной компании и родного завода на международных соревнованиях, где конкуренцию составляли представители крупнейших российских и зарубежных корпораций в разных областях промышленности и науки. Новокуйбышевская заводчанка стала бронзовым призером!

Ее лестница к успеху начиналась тоже с обучения в Самарском политехе, где девушка окончила два факультета: химико-технологический и машиностроения, металлургии и транспорта. На завод Елизавета пришла всего четыре года назад, но благодаря школе молодых специалистов НК НПЗ и опыту старших коллег она выросла по-настоящему высококлассным про­фессионалом.

Елизавета выполняла задания по нескольким модулям, проводила спектр анализов на оптических приборах, решала нестандартные химические задачи, демонстрируя знания не только нефтехимии, но и в физике, математике. Участница блистала и в умении работать внимательно, четко и быстро. На выполнение четырех заданий, в том числе на приготовление растворов, давалось всего четыре часа!

— Победить помогли упорная работа и немного удачи. Теперь предстоит двигаться вперед, — настроена на будущие победы заводчанка.

Победители корпоративного чемпионата представят НК «Роснефть» на Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «Хайтек».