В Омске трое подростков избили местного жителя бейсбольными битами

В Омске задержаны подростки за нападение на местного жителя. Трое несовершеннолетних вооружились бейсбольными битами и избили ранее незнакомого им 36-летнего мужчину в СНТ «Сибзаводовец», сообщает региональный СК РФ.

Нападения произошло 18 августа 2023 года. Обвиняемые в возрасте 14-ти, 15-ти и 17-ти лет нанесли потерпевшему удары по голове, телу и конечностям, после чего забрали его вещи. Спустя время мужчина пришел в себя и обратился в правоохранительные органы, его госпитализировали в медицинское учреждение города с множественными травмами.

В настоящее время подростков поместили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в Кемеровской области двух подростков приговорили к шести годам колонии за убийство 42-летнего местного жителя. В июле прошлого года они после употребления спиртных напитков договорились убить знакомого, который вел аморальный образ жизни. Подростки позвали мужчину на водоем, где нанесли ему множественные удары ножом.

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Александр Киселев