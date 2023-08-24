В Кемеровской области убившие местного жителя подростки получили сроки

В Кемеровской области вынесли приговор двум подросткам, их признали виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору). По данным суда, они убили 42-летнего жителя Прокопьевска.

Как установило следствие, в июле прошлого года после употребления спиртных напитков обвиняемые договорились убить знакомого, который вел аморальный образ жизни. Под предлогом искупаться они позвали его на водоем, где пока 16-летний подросток удерживал потерпевшего, его 18-летний подельник нанес мужчине множество ударов ножом. После чего нападавший передал орудие младшему соучастнику преступления, который также нанес несколько ударов.

Тело погибшего нашли местные жители на берегу водоема на территории одного из заброшенных угольных разрезов.

Приговором суда 16-летнему подростку назначили лишение свободы на 6 лет в воспитательной колонии, 18-летнему фигуранту дела 6 лет и 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Александр Киселев