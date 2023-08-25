В Екатеринбурге простились с убитым в центре города аспирантом УрФУ из Африки

В Екатеринбурге в зале «Вознесение» простились с аспирантом Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили из Габона (Центральная Африка), которого убили в центре города в ночь на 18 августа. Как сообщил портал ЕАН, проститься с ним пришли ректор Виктор Кокшаров.

«Для меня Франсуа — это олицетворение Африки»,— передает портал слова господина Кокшарова. Проститься с аспирантом пришли десятки человек. Среди них его сестры, друзья, одногруппники и преподаватели.

«У Франуса были интересные суждения. Он подмечал детали, он спрашивал всегда: "А как это может помочь моей стране?",— рассказала на прощании доцент кафедры Международной экономики и менеджмента ИнЭУ УрФУ Екатерина Демченко.

Напомним, 32-летнего Франсуа Нджелассили убили в ночь на 18 августа на улице Малышева. Подозреваемого в убийстве аспиранта задержали на следующий день после преступления. Им оказался житель Артемовского Данил Фомин. В понедельник, 21 августа, Ленинский районный суд заключил его под стражу до 17 октября. Ему предъявлены обвинения по ст. 105 УК РФ (убийство), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследованием уголовного дела находится на контроле главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина.

Полина Хабарова

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