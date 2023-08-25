«Роскосмос» и NASA договорились о дополнительном полете астронавта на «Союзе»

Российская госкорпорация «Роскосмос» согласовала с NASA дополнительный полет американского астронавта на российском корабле «Союз МС». Об этом рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Один из американцев остался фактически на два срока на МКС. И для того, чтобы компенсировать время пребывания на станции, добавили один полет. Это взаимовыгодное дело, мы друг с другом взаимодействуем и ищем оптимальный вариант»,— сообщил господин Крикалев «Интерфаксу».

Он назвал «хорошей историей» обмен полетами с американской стороной. По его мнению, это «добавляет надежности нашей космической программе».

В прошлом году между «Роскосмосом» и NASA было заключено соглашение о перекрестных полетах трех космонавтов из РФ на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех астронавтов США на российских «Союз МС» в 2022–2024 годах. Позднее соглашение было расширено, «Роскосмос» получит на это официально согласование правительства России.

Ранее в NASA сообщили, что собираются продолжать сотрудничество с Россией в космической сфере, несмотря на западные санкции и военный конфликт. Также NASA отказалось сокращать число сотрудников своего российского офиса.

Александр Кислов