Новосибирский суд закрыл уголовное дело лидера группы «Несчастный случай»

Мировой суд Советского района Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, который обвинялся в оскорблении представителя власти (ч.1 ст. 319 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как рассказали в региональном управлении Судебного департамента, уголовное дело закрыто в связи с назначением судебного штрафа (ст.25.1 УПК РФ) в размере 20 тыс. руб. Отметим, что это наказание не влечет за собой наличие судимости (такой порядок предусмотрен только по преступлениям небольшой и средней тяжести). Решение вынесла еще 2 августа мировая судья Виктория Печурина.

В апреле 2023 года стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Основанием для этого, по предварительным данным, стал неприличный жест музыканта в адрес сотрудника полиции перед началом концерта в Новосибирске в середине февраля 2023 года.

В последующем господин Кортнев извинился за поступок. Видео с его обращением выложил Telegram-канал телеканала «Звезда». «15 февраля текущего года в Новосибирске, а точнее в Академгородке, произошел крайне неприятный эпизод. У нас там должен был состояться концерт. Он был отменен по техническим причинам, что привело меня в крайне, я бы сказал, нервное состояние. Я был очень раздосадован. И в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении, чем его оскорбил. Я сожалею о происшедшем», — сказал лидер группы «Несчастный случай». По словам музыканта, он уже извинился перед самим полицейским.

В июне 2023 года уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением поступило в суд. В судебном департаменте рассказали, что музыкант возместил полицейскому моральный вред в размере 70 тыс. руб., кроме того, он перечислил 10 тыс. руб. на счет народного фронта помощи «Все для победы».

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Илья Николаев