Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Напавший на девушку на пробежке в подмосковном Нахабине арестован

Мигрант, ударивший девушку из-за ее коротких шорт на пробежке в подмосковном Нахабино, арестован на месяц по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Об этом сообщили в МВД России.

«По ходатайству дознавателя УМВД России по г. о. Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино»,— сообщили в ведомстве.

Утром 23 августа на улице Белобородова в Нахабино мужчина ударил кулаком по лицу девушку, когда та была на пробежке в парковой зоне возле жилого комплекса «Красногорский». По словам девушки, после удара она попыталась сбежать, но мужчина погнался за ней.

Девушка заявила, что мужчина напал на нее из-за коротких шорт. На допросе нападавший заявил, что спасал девушку от греха. По данным «РИА Новости», мужчина — 2003 года рождения.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...