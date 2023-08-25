Напавший на девушку на пробежке в подмосковном Нахабине арестован

Мигрант, ударивший девушку из-за ее коротких шорт на пробежке в подмосковном Нахабино, арестован на месяц по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Об этом сообщили в МВД России.

«По ходатайству дознавателя УМВД России по г. о. Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино»,— сообщили в ведомстве.

Утром 23 августа на улице Белобородова в Нахабино мужчина ударил кулаком по лицу девушку, когда та была на пробежке в парковой зоне возле жилого комплекса «Красногорский». По словам девушки, после удара она попыталась сбежать, но мужчина погнался за ней.

Девушка заявила, что мужчина напал на нее из-за коротких шорт. На допросе нападавший заявил, что спасал девушку от греха. По данным «РИА Новости», мужчина — 2003 года рождения.

Анастасия Ларина