Состояние пострадавшего при пожаре в Сарапуле ребенка оценивается как «относительно удовлетворительное

В Сарапуле мальчика 2013 года рождения, пострадавших при пожаре, перевели из реанимации в палату Сарапульской городской детской больницы. Состояние ребенка оценивается как «относительно удовлетворительное, стабильное», рассказала в Telgram заместитель председателя правительстваа региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В настоящее время ребенку продолжает оказываться медицинская помощь. Жизни мальчика ничего не угрожает.

Напомним, в Сарапуле 25 августа произошел пожар в двухэтажном деревянном бараке на улице Красноармейская. При происшествии погиб мужчина 1983 года рождения. Пожарные обнаружили ребенка в бессознательном состоянии. Мальчика передали бригаде скорой помощи, после чего пострадавшего госпитализировали в реанимацию.