В Екатеринбурге прохожие в Исети нашли тело обнаженной женщины

На улице Бебеля в Екатеринбурге в реке Исеть прохожие обнаружили тело обнаженной женщины. Свердловские следователи начали проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение в полицию о найденном в реке теле поступило около 10:00 25 августа. Как сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, на место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас полиция устанавливает личность погибшей, опрашивает возможных очевидцев.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, следователи установят обстоятельства смерти женщины. Ее тело будет осмотрено и отправлено на экспертизу, чтобы определить давность и причину смерти.

Напомним, ранее в центре города в фонтане нашли тело молодого мужчины.

Полина Хабарова

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