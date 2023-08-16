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В центре Екатеринбурга в фонтане нашли тело молодого мужчины

На площади Труда в центре Екатеринбурга в фонтане «Каменный цветок» нашли тело молодого мужчины. Как рассказали в СУ СК России по Свердловской области и городской полиции, смерть мужчины, по предварительным данным, не является криминальной.

«Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений нет»,— рассказали в СКР по Свердловской области.

По данным очевидцев, рядом с фонтаном стоял велосипед молодого человека и лежали его личные вещи, пишет Е1.

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