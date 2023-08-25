Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев поздравил горняков ММК-УГОЛЬ с Днем шахтера

Делегация Магнитогорского металлургического комбината во главе с генеральным директором Павлом Шиляевым посетила структурные подразделения ММК-УГОЛЬ (входит в Группу ММК) на территории Кемеровской области.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Вместе с заместителем губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андреем Пановым руководство ММК приняло участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню шахтера и 15-летию шахты «Костромовская».

На шахте добывается коксующийся уголь ценной марки «Ж», необходимый для производства угольного концентрата, который используется в металлургии в качестве топлива. «Костромовская» была введена в эксплуатацию в 2008 году, в церемонии открытия участвовал председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. С тех пор горняки шахты подняли более 30 миллионов тонн угля.

«Костромовская» – пример внедрения передовых технологий. Она стала одним из первых предприятий, где был использован метод борьбы с метаном – предварительная дегазация. Сейчас горняки освобождают недра от опасного газа с помощью российской инновационной технологии, основанной на применении плазменно-импульсного воздействия. Еще одна современная отечественная технология – «Диклар» – используется при очистке шахтовых вод. Прошедшая такую обработку вода по качественным характеристикам не уступает питьевой.

В настоящий момент продолжается развитие шахты: введены в эксплуатацию восточные фланговые стволы, возводится породный отвал, полным ходом идет второй этап реконструкции станции доочистки сточных вод. Ведется подготовка к вскрытию низлежащей свиты пластов. Балансовые запасы коксующихся углей составляют более 130 миллионов тонн, что позволит «Костромовской» вести добычу в текущих объёмах еще в течение более чем 30 лет.

Гендиректор ММК Павел Шиляев осмотрел новый административно-бытовой комбинат (АБК), открытие которого приурочено к 15-летию шахты. Директор ООО «ММК-УГОЛЬ» Владимир Харченко рассказал, что при проектировании АБК были учтены все современные требования: в здании с просторными кабинетами открыт здравпункт с кабинетом для физиолечения и пищеблок.

Также делегация ПАО «ММК» побывала на шахте им. Тихова, вошедшей в состав группы ПАО «ММК» в июле этого года и расположенной в непосредственной близости от шахты «Костромовская». На данном предприятии также ведется добыча коксующегося угля марки «Ж». Добавление его в шихту обеспечивает улучшение качественных характеристик угольной шихты и кокса, что особенно важно в условиях предстоящего запуска новой коксовой батареи № 12 в ПАО «ММК».

Павел Шиляев поздравил с профессиональным праздником горняков и вручил им федеральные и областные награды. На совещании, посвященном вопросам интеграции шахты с ООО «ММК-УГОЛЬ», он отметил, что приобретение шахты им. Тихова позволяет получить прямую синергию между угольными активами ММК, наиболее эффективно оптимизировать операционные затраты и планы горных работ в рамках объединенного комплекса.

ПАО «ММК»