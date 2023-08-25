Когда клиент – ближе некуда

Приобретение коммерческой недвижимости – не только перспективное вложение средств для бизнеса, но и один из самых стабильных инструментов для инвестиций. Сегодня на рынке есть интересные предложения, которые стоит рассмотреть с обеих точек зрения.



Фото: https://kurl.ru/LnMPh

Не так давно сдан в эксплуатацию большой дом на бульваре Гагарина, 18. Он расположен в самом оживлённом центре Мотовилихинского района Перми, недалеко от площади Дружбы. Дом полностью заселен. При этом на первых этажах ещё остались в продаже несколько офисных помещений площадью от 85 до 110 кв. м.

Приобретая такую недвижимость в столь популярном месте, предприниматель гарантированно получает покупателей и клиентов. Ведь в Доме на бульваре - более 380 квартир. Значит, число потенциальных покупателей товаров и услуг исчисляется сотнями. Даже если не считать жителей соседних домов.

Фото: https://kurl.ru/LnMPh

В деревне Кондратово Пермского муниципального округа на ул. Водопроводная строится ЖК «Ближе». Это два дома, спланированные таким образом, что образуют единое пространство. Застройщик АО «ПЗСП» предусмотрел на первых этажах домов коммерческие помещения. Приобрести их на ранней стадии строительства можно по привлекательной цене, и это вложение быстро окупится, ведь будущие клиенты будут жить ближе некуда – в том же или в соседнем доме.

Кондратово – современный и динамичный пригород Перми, где есть всё для семейной жизни. Поэтому Кондратово бурно развивается, здесь живёт много молодых и активных семей, для которых создана вся необходимая инфраструктура.

На первых этажах домов ЖК «Ближе» - 14 коммерческих помещений разной площади и планировки. Для жителей это сделает необходимые покупки или получение бытовых услуг быстрым, а для предпринимателей это отличная возможность вести бизнес в непосредственной близости к клиентам.

Фото: https://kurl.ru/LnMPh

В двух домах – более 320 квартир. Около половины квартир в первой очереди дома уже проданы, недавно открыты продажи во второй очереди. Срок сдачи первого дома – IV квартал 2024 года, второго – IV квартал 2025 года.

Сегодня, пока дома не сданы в эксплуатацию, цены на коммерческую недвижимость в ЖК «Ближе» - очень привлекательные. Например, офисное помещение площадью 51,2 кв. м предлагается за сумму около 4,9 млн руб. В продаже есть и более просторные помещения – до 242 кв. м.

Выбрать лучший вариант помогут Вам менеджеры отдела продаж АО «ПЗСП», подробности по телефону +73422921547 ил на сайте.

Застройщики: Водопроводная, 6/1 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная», Водопроводная, 6/2 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово», Бульвар Гагарина,18 - ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина,18». Проектная декларация на сайте

АО «ПЗСП»