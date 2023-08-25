Временный мемориал Евгению Пригожину появился в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на улице Большой Печерской, 24 появился стихийный мемориал основателям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. У дома повесили их черно-белые фотографии, поставили свечи и положили цветы.

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В соседнем здании находится центр по набору добровольцев для участия в военной спецоперации и патриотический центр «Пешков», организованный штабом Захара Прилепина.

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет, на борту которого, по данным Росавиации, находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, а всего десять человек. Никто из них не выжил. По версии специалистов, причиной крушения мог стать взрыв в хвосте самолета. Эксперты полагают, что пробоины в фюзеляже и крыльях свидетельствуют о возможном поражении бизнес-джета ракетой.

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