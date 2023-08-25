В присоединенных регионах начали отменять приговоры украинских судов

Генпрокуратура России добивается отмены приговоров украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В сообщении ведомства отмечается, что это касается «незаконных политически мотивированных решений».

В Генпрокуратуру поступило уже 126 представлений с просьбой отменить приговоры украинских судов. Семь из них уже удовлетворены. «Уголовные производства в отношении граждан прекращены в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, правовые последствия привлечения к уголовной ответственности аннулированы»,— сообщили в Генпрокуратуре.

В июле был принят закон об уголовном производстве в присоединенных регионах. Как пояснял депутат Павел Крашенинников, при определении наказания недопустим «поворота к худшему». То есть наказание не будет ужесточаться, если российским законом за совершенное преступление предусмотрено более суровое наказание.

Вместе с тем, по закону, если более жесткое наказание было предусмотрено украинским законодательством, в случае, если УК РФ предусматривает более мягкое наказание за аналогичное преступление, будет применяться мягкое наказание.

Анастасия Ларина