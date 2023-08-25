Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В присоединенных регионах начали отменять приговоры украинских судов

Генпрокуратура России добивается отмены приговоров украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В сообщении ведомства отмечается, что это касается «незаконных политически мотивированных решений».

В Генпрокуратуру поступило уже 126 представлений с просьбой отменить приговоры украинских судов. Семь из них уже удовлетворены. «Уголовные производства в отношении граждан прекращены в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, правовые последствия привлечения к уголовной ответственности аннулированы»,— сообщили в Генпрокуратуре.

В июле был принят закон об уголовном производстве в присоединенных регионах. Как пояснял депутат Павел Крашенинников, при определении наказания недопустим «поворота к худшему». То есть наказание не будет ужесточаться, если российским законом за совершенное преступление предусмотрено более суровое наказание.

Вместе с тем, по закону, если более жесткое наказание было предусмотрено украинским законодательством, в случае, если УК РФ предусматривает более мягкое наказание за аналогичное преступление, будет применяться мягкое наказание.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...