Жительница Орска признана виновной в мошенничестве с продажей щенков шпица

Советский районный суд Орска вынес местной жительнице приговор по уголовному делу о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Обвиняемая была приговорена к исправительным работам на десять месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Суд принял решение с учетом того, что женщина принесла извинение потерпевшей и возместила причиненный имущественный ущерб.

На этапе предварительного расследования и в суде выяснилось, что жительница Орска разместила на сайте объявление о продаже щенков породы «Шпиц». При этом животных у обвиняемой не было.

После этого с продавщицей связалась покупатель из Чебоксар и договорилась о покупке. Потерпевшая перевела обвиняемой задаток в размере семь тыс. руб. Но щенка шпица не получила, а обвиняемая перестала выходить на связь.

Затем потерпевшая обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Оренбуржье риэлтора и двух ее знакомых обвинили в мошенничестве с материнским капиталом.

Георгий Портнов