В Оренбуржье риэлтора и двух ее знакомых обвинили в мошенничестве с материнским капиталом

Абдулинский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя и двух ее знакомых. Об этом сообщает прокуратура.

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По версии следствия, в 2017-2018 году ИП, которая оказывает риэлторские услуги, договорилась с двумя местными жительницами о хищении бюджетных средств на материнский (семейный) капитал. Они подготовили пакет документов на получение займов и покупку жилых домов в Абдулино и Пономаревском районе.

После этого обвиняемые предоставили документы в клиентскую службу местного управления пенсионного фонда РФ. На основании этого им удалось похитить из бюджета свыше 800 тыс. руб.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.

Ранее суд вынес приговор в отношении члена адвокатской палаты Оренбургской области Викентия Буева. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде трех лет исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. руб.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Юрист намайнил срок».

Георгий Портнов