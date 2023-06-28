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В Туапсе пройдут учения со стрельбой и проверка систем оповещения

В акватории морского порта Туапсе днем 28 июня пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. Об этом предупредили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

Учения пройдут с 11 до 15 часов. Их проведут силами Новороссийской военно-морской базы. Жители города могут слышать громкие звуки. В связи с этим власти просят их сохранять спокойствие и оставаться на своих рабочих местах.

Ранее власти города предупредили о проведении плановой проверки готовности локальной системы оповещения ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Она пройдет 30 июня в 10 часов. На предприятии включат электрические сирены и голосовое оповещение по громкой связи о проводимой проверке.

Татьяна Ручкина

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