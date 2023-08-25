Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрывали по соображениям безопасности

Проблема с безопасностью в штаб-квартире ООН в Женеве устранена. Доступ во Дворец Наций вновь открыт, сообщила руководитель службы информации Женевского отделения организации Алессандра Веллуччи. Причина, по которой штаб-квартиру закрывали ранее сегодня, 25 августа, не уточняется.

«Вопрос, касающийся Дворца Наций, теперь разрешен. Все пункты доступа открыты»,— говорится в электронном сообщении Алессандры Веллуччи, направленном СМИ (цитата по ТАСС).

Утром 25 августа руководитель службы информации Женевского отделения ООН сообщила, что Дворец Наций временно закрыт по соображениям безопасности. Причин ограничения доступа в штаб-квартиру она не уточнила, лишь указала, что вопрос решат в ближайшее время.

Отделение ООН в Женеве — одно из четырех основных отделений международной организации, помимо штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, отделения в Вене и отделения в Найроби. Главные административные помещения отделения расположены внутри комплекса Дворца Наций, первоначально построенного для Лиги Наций, прекратившей свое существование в 1946 году.

Милена Костерева