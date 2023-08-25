В Самаре в пятницу вечером ограничат движение на улице Шостаковича

Временное ограничение движения транспорта будет введено в Самаре в пятницу вечером на ул. Шостаковича. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Движение ограничат с 17:00 до 20:00 (MSK+1). Транспорт не сможет ходить по участку ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской.

Это будет связано с проведением концерта «Летние вечера духовой музыки». Помимо прочего, на указанном участке с 10:00 до 20:00 будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Ранее на мосту через реку Самару ограничили движение большегрузов. Это было связано с выявленными на объекте дефектами.

Георгий Портнов