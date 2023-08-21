На мосту через реку Самару ограничили движение большегрузов из-за дефектов

Временное ограничение движение для грузовых транспортных средств — до 20 т массой в потоке введено на мосту через реку Самару. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

«Автомобили массой от 20 до 60 т обязаны двигаться по сооружению в одиночном порядке. Транспорт, чья масса превышает 60 т, должен быть направлен по другим федеральным дорогам»,— говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, скорость движения на подходах и на мосту для всех видов транспорта ограничена до 40 км/ч. Меры введены до 30 декабря 2025 года.

Ограничение действует на участке федеральной дороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Оно связано с выявленными дефектами конструктивных элементов объекта.

Георгий Портнов