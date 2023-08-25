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обновлено 10:19

Сквер памяти откроют в школе №88 в Ижевске 1 сентября

В школе №88 в столице Удмуртии 1 сентября откроется Сквер памяти. Как сообщает пресс-служба администрации города, на месте обустроили тропинки, установили скамейки и высадили растения. Главная деталь сквера — гранитный камень с памятным стихотворением.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На месте осталось обустроить альпийскую горку, а также установить символическую инсталляцию в виде трех летящих журавлей над камнем.

Напомним, стрельба в школе №88 произошла 26 сентября 2022 года. Ее начал 34-летний выпускник учреждения Артем Казанцев. Мужчина вошел в здание, убил находившихся у входа сотрудников ЧОП и затем начал стрелять в школьников и учителей. Жертвами стали 18 человек, пострадали больше 20 человек. Нападавший покончил с собой.

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