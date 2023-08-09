Сквер в память о погибших при стрельбе откроют в школе №88 в Ижевске

В столице Удмуртии на территории школы №88 откроют сквер в память о трагедии, произошедшей в учреждении в сентябре прошло года. Как сообщает пресс-служба администрации города, на месте будущего сквера высадили цветы, установили скамьи и проводят работы по благоустройству дорожки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Планируется, что на объекте установят скульптуры в виде кованых птиц, а также мемориальные таблички в память о погибших. Кроме того, по просьбе родственников погибших проводится благоустройство мест захоронений на городских кладбищах.

Сквер Памяти, который планировали обустроить на улице Майской, откроют к сентябрю 2024 года. Осенью пройдет конкурс среди архитекторов на проект будущего сквера.

Напомним, стрельбу в школе №88 утром 26 сентября прошлого года открыл ее 34-летний выпускник Артем Казанцев. Он вошел в здание, убил находившихся у входа двоих сотрудников ЧОП и затем начал стрелять в школьников и учителей. Жертвами стали 18 человек, пострадали больше 20 человек. Нападавший покончил с собой. По версии следствия, он состоял на учете в психдиспансере.