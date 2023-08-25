Шахта «Листвяжная» в Кузбассе разместит дегазационные скважины на новых участках

Власти Кемеровской области изменили статус двух земельных участков общей площадью 10,6 га по ходатайству ООО «Шахта «Листвяжная». В постановлении правительства региона указывается, что они необходимы предприятию для размещения дегазационных скважин и дегазационного оборудования.

Речь в документе идет о двух участках в Беловском муниципальном округе. Один из них площадью 1,8 га расположен в границах колхоза «Моховский».

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле этого года «Листвяжная» (входит в АО «ХК СДС-Уголь») после проведенного обследования приступила к горным работам по добыче угля. «В рамках обследования была получена положительная оценка пылевзрывобезопасности шахты, работы многофункциональной системы безопасности предприятия, крепления горных выработок, состояния дегазационной сети шахты и дегазационных установок, а также обеспеченности запасными выходами горных выработок шахты, их пригодности для передвижения людей»,— сообщали тогда в компании.

Напомним, что работы на «Листвяжной» были остановлены после аварии 25 ноября 2021 года. Тогда 51 человек погиб в результате взрыва метано-воздушной смеси.

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Валерий Лавский