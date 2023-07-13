Шахта «Листвяжная» в Кузбассе приступила к горным работам после аварии в 2021 году

В Кузбассе «Шахта «Листвяжная» (входит в АО «ХК СДС-Уголь» холдинга «Сибирский деловой союз», СДС) приступила к горным работам по добыче угля, сообщает пресс-служба предприятия. Введена в эксплуатацию новая лава 824.

Специалисты АО НЦ «ВостНИИ» проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты, а также профилактические мероприятия, обеспечивающие эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ.

«Также в рамках обследования была получена положительная оценка пылевзрывобезопасности шахты, работы многофункциональной системы безопасности предприятия, крепления горных выработок, состояния дегазационной сети шахты и дегазационных установок, а также обеспеченности запасными выходами горных выработок шахты, их пригодности для передвижения людей», - уточняют в компании.

Шахтой получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности горно-шахтного оборудования, смонтированного в лаве и прилегающих выработках. Согласована программа развития горных работ на 2023 год.

Работы на шахте были остановлены после аварии 25 ноября 2021 года. Тогда из-за взрыва метано-воздушной смеси погиб 51 человек, в том числе, 46 работников предприятия и пять горноспасателей. В январе 2023 года глава следственного ведомства Александр Бастрыкин сообщил, что СКР завершил следственные действия по четырем уголовным делам, возбужденным после взрыва. Он пояснил, что к уголовной ответственности привлекаются в том числе председатель совета директоров «СДС-Уголь» (собственник шахты), генеральный и технический директора холдинга «СДС-Уголь», директор ООО «Шахта "Листвяжная"», системные администраторы критической информационной инфраструктуры, руководители шахты и ее структурных подразделений, сотрудники Ростехнадзора.

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Лолита Белова