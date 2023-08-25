Жительницу Алтая судят за сотрудничество с запрещенной организацией Украины

Перед судом предстала 45-летняя жительница Алтайского края, которая, по версии следствия, действовала в интересах украинской террористической организации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным следствия, в конце прошлого года обвиняемая установила контакт с представителем запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России». Женщина, говорится в деле, ответила согласием на его предложение о совершении «деструктивных действий в Алтайском крае». По указанию «куратора», она начала подыскивать жителей региона, готовых к радикальным действиям, в том числе к поджогам зданий органов власти.

Женщина попала в поле зрения сотрудников органов госбезопасности, в марте 2023 года ее задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело о тайном сотрудничестве с иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет). Свою вину задержанная признала.

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Илья Николаев