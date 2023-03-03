Жительницу Барнаула заподозрили в сотрудничестве с иностранной организацией в ущерб России

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о тайном сотрудничестве с иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет), подозреваемой по нему проходит 45-летняя жительница Барнаула, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России. Подозреваемая задержана, решается вопрос о избрании ей меры пресечения.

В информации ведомства указывается, что «женщина установила и поддерживала сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России». Речь идет о радикальной организации из Украины, название которой не раскрывается.

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Илья Николаев